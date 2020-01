Semmelweis-Pavillons: Rüge für Verzicht auf Bieterverfahren

Nun ist es quasi amtlich: Die Stadt Wien hätte beim Verkauf der drei Pavillons am Gelände ehemaligen Semmelweis-Frauenklinik in Währing, in denen heute die private Amadeus-Musikschule residiert, ein öffentliches Bieterverfahren durchführen sollen. Das geht aus aktuellen Berichten des Wiener Stadtrechnungshofs hervor, die unter anderem auf Ansuchen der ÖVP und FPÖ erstellt und am Dienstag veröffentlicht wurden.

Rechtlich sei es zwar zulässig, auf einen solchen Prozess zu verzichten und den angemessenen Preis einer Liegenschaft von einem Sachverständigen ermitteln zu lassen, schreiben die Prüfer. Letztere Variante hat die Stadt sowohl beim Verkauf des Haus 3 und des früheren Charlotte Büher Heims 1 und 2 im Jahr 2012 gewählt.

Allerdings: "Die Durchführung eines objektiven Ausschreibungsverfahrens war dabei grundsätzlich der zweiten Methode, nämlich der Einholung eines Gutachtens, vorzuziehen", heißt es in dem Papier. Der Grund: Ein Bieterverfahren garantiere "objektivere und belastbarere Ergebnisse."

Selbiges gelte auch für den Verkauf eines Grundstück im Nordwesteil im Jahr 2012, auf dem die gewerkschaftsnahe Immobilienfirma „at home Immobilien GmbH“ Wohnungen gebaut hat. Das bedeutet: Per Ausschreibung hätte die Stadt möglicherweise einen höheren Verkaufspreis erzielen können.

Vorwurf der Freunderlwirtschaft

Der Rathaus-Opposition ist die Vorgehensweise der Stadt bei der Nachnutzung des Semmelweis-Areal seit Jahren ein Dorn im Auge. Zur Erinnerung: Vor acht Jahren verkaufte die Stadt die drei Häuser - das ehemalige Charlotte Bühler Heim 1 und 2 sowie das Haus 3 rund 14 Millionen Euro an Private.

Das Areal im hinteren Teil ging im selben Jahr um rund 4,7 Millionen Euro an "at home".