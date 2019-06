Wiener Semmelweis-Areal: Musikschul-Pavillons wurden versteigert

Am Ende hat es doch nicht gereicht: Jene drei Pavillons der ehemaligen Semmelweis-Frauenklinik in Wien-Währing, in denen jetzt die private Musikschule „Amadeus International School“ residiert, wurde am Mittwochvormittag versteigert.

Bis zuletzt hatte es so ausgesehen, als ob die Zwangsversteigerung doch noch abgewendet werden könnte. Aber es blieb beim Versuch.

Den Zuschlag erhielt für 35 Millionen Euro die F.R.F.-HPM-Beteiligungen GmbH (Stiftung der Familie Koch, ehemals Leiner/Kika). Sie war es auch, die die Versteigerung vorangetrieben hatte.

Der Grund: Der Eigentümer der Pavillons, Immobilienentwickler Nikolaus Peter Lengersdorff hat bei der Koch-Stiftung Schulden. Konkret hat er 2014 bei ihr ein Darlehen aufgenommen und dieses mit einem Pfandrecht für die Pavillons besichert. Um an ihr Geld zu kommen, ließ die Koch-Stiftung die Versteigerung ansetzen.