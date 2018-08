Wiener Semmelweis-Areal: Es tönt erneut nach Spekulation

Ist die Amadeus-Musikschule Tarnung für Immobilienspekulationen? Diese Frage sorgt seit Jahren immer wieder für Aufregung. Wasser auf den Mühlen von Anhängern dieser Theorie ist ein nun aufgetauchtes Gutachten, das dem KURIER vorliegt. Und: Die Bausperre für das Areal – und damit sein Schutz vor gewinnbringender Verwertung – verzögert sich.

Rückblende: Im März 2012 veräußert die Stadt die Pavillons 1-3 der Semmelweis-Klinik in Währing an die Amadeus Campus Eigentümergesellschaft, die diese an eine Privat-Musikschule vermietet. 2016 gibt es den ersten Wirbel: Die Stadt habe das Areal an Investoren verscherbelt, die dort langfristig Luxuswohnungen errichten wollen, heißt es. Das Rathaus rechtfertigt den niedrigen Preis mit der Verpflichtung des Käufers, die Häuser bis 2027 nur für Bildungs- und kulturelle Zwecke zu nutzen.

Laut dem Gutachten ließ Nikolaus Peter Lengersdorff, der die Mehrheit an der Eigentümergesellschaft hält, rund um den Vertragsabschluss für den Pavillon 3 prüfen, welche Folgen eine Verletzung dieses Passus’ hätte. Der mit dem Gutachten beauftragte Jurist kommt zum Schluss, dass die Stadt Lengersdorff wohl klagen würde.

Zudem erläutert der Anwalt den Spielraum für eine „sonstige Verwertung“. Sein Resümee: Der Käufer darf „temporäre Wohnmöglichkeiten“ schaffen und an Schüler oder Lehrer der Amadeus-Schule sowie externe Studenten vermieten oder verkaufen.

FPÖ: "Anleitung zur Spekulation"

Für Gemeinderat Udo Guggenbichler ( FPÖ) ist das Gutachten der Beweis, dass es Lengersdorff nie um eine Schule gegangen sei. „Er hat sich eine Anleitung zur Immobilienspekulation geholt“, sagt er.