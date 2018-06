Semmelweis-Areal: Vassilakou kündigt Bausperre an

In der Causa Semmelweis-Areal will Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) nun offenbar die Notbremse ziehen: Sie kündigt eine Bausperre für das Gebiet im Bezirk Währing an. Mit der Vorbereitung einer solchen habe sie die zuständige MA 21 beauftragt, kündigte die Ressortchefin gegenüber der APA an. Damit soll das Areal dem "spekulativen Markt" entzogen werden.

Das Semmelweis-Areal sorgt derzeit nicht zuletzt im Zusammenhang mit der am Standort befindlichen Privatmusikschule "Amadeus Vienna" für Schlagzeilen. Die Opposition vermutet Ungereimtheiten bei den damit verbundenen Liegenschaftsverkäufen, die unter Wert erfolgt seien. Außerdem steht angeblich eine Räumungsklage gegen die in drei Pavillons untergebrachte Musikschule im Raum, dabei soll es um nicht bezahlte Rechnungen bzw. Zinsen gehen.