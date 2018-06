Wiener Semmelweis-Areal: Harmoniesuche im Mietstreit

Eine nicht alltägliche Allianz zog am Donnerstag der seit längerem umstrittene Verkauf von Flächen am Semmelweis-Areal in Währing nach sich. Im Vorfeld des Sondergemeinderats zur Causa am heutigen Freitag kritisierten die Neos gemeinsam mit der FPÖ die Immobiliendeals. Ungereimtheiten sehen sie sowohl in Bezug auf den Verkauf einer Fläche an die gewerkschaftsnahe „at home Immobilien GmbH“, als auch auf die Veräußerung jener Bauten, in denen die private Musikschule Amadeus International School untergebracht wurde. Indes könnte die im Raum stehende Zwangsversteigerung der Schul-Pavillons passé sein.

Wie berichtet, hatte die Stadt beide Liegenschaften 2012 verkauft – und zwar ohne Ausschreibung sowie unter ihrem tatsächlichen Wert, kritisiert die Opposition. „Bürgermeister Michael Ludwig schweigt, es ist ihm unangenehm, weil er als Stadtrat (für Wohnbau, Anm.) mitverantwortlich war. Wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen“, kündigte Neos-Gemeinderat Christoph Wiederkehr an.

„Diese Geschichte ist einfach sehr eigentümlich“, befand FPÖ-Mandatar Udo Guggenbichler. „Wir wünschen uns Aufklärung und eine Stellungnahme des Bürgermeisters.“ Seine Fraktion werde den Stadtrechnungshof mit einer Prüfung der Liegenschaftsverkäufe beauftragen, sagte er. Auch die ÖVP hat bereits ein Prüfansuchen an den Rechnungshof gestellt.