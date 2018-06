Immo-Deals der Stadt Wien beschäftigen Staatsanwälte

Die Amadeus-Musikschule am Semmelweis-Gelände versicherte am Mittwoch indes, dass der Betrieb „völlig ungefährdet“ sei. „Gerüchte um eine mögliche Zwangsversteigerung des Areals können den erfolgreichen Schulbetrieb nicht gefährden“, hieß es in einer Aussendung. Die Privatschule ist in drei Pavillons südlich des at-home-Projekts untergebracht, die 2012 ebenfalls den Eigentümer wechselten. Wie berichtet, könnten die Gebäude nun wegen offener Rechnungen und Zinsen unter den Hammer kommen.

Auch dieser Immobilien-Deal hatte immer wieder für Debatten gesorgt. Am Freitag wird das Thema auf Antrag der Neos in einer Sondersitzung des Gemeinderats diskutiert. „Wir wollen die Sache debattieren, damit sie nicht wieder unter den Teppich gekehrt wird – darin ist Rot-Grün gut“, sagt Meinl-Reisinger.