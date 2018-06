Semmelweis-Klinik: Misstöne um Musikschule

Diese Vereinbarungen könnten nun schlagend werden. Denn Amadeus Campus soll Zinsen und Rechnungen nicht bezahlt haben, die offenen Forderungen sollen sich auf 33 Millionen Euro belaufen. Wie das Bezirksgericht Döbling bestätigt, wurde bereits ein Verfahren zur Versteigerung eingeleitet, einen Termin gibt es noch nicht. Wann und ob es überhaupt dazu komme, hänge sehr stark von den Parteien ab, sagt eine Sprecherin. „Auch eine nachträgliche Einigung ist noch möglich“, betont sie.

Mit der Versteigerung würde das Vorverkaufsrecht der Stadt fallen, möglicherweise auch die vereinbarte ausschließliche Nutzung zu Bildungszwecken. Und da Interessenten wohl einen marktüblichen Preis für die Pavillons berappen müssten, würde Amadeus Campus auch nach Abzug der eingeklagten Zahlungen von einer Versteigerung profitieren.

„Unterm Strich geht es darum, dass der Schulbetreiber die Pavillons mit dem Ziel gekauft haben dürfte, den Betrieb in die Pleite zu ziehen. Das riecht nach einer Immobilienspekulation – es wird Zeit, dass sich die Staatsanwaltschaft darum kümmert“, sagt der Wiener FP-Mandatar Udo Guggenbichler. Seine Fraktion brachte in der Gemeinderatssitzung am Montag mehrere Anträgen zur Causa ein.

Neos-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger forderte: „Der Vertrag zwischen der Stadt und den Betreibern des Musikschul-Campus muss rückabgewickelt werden.“ Von der Musikschule und der Stadtregierung war keine Stellungnahme zu erhalten.