Semmelweis-Areal: Käufer für Musikschul-Pavillons gefunden

Erneut könnte sich am Semmelweis-Gelände in Währing in letzter Minute das Blatt wenden. Jene drei Pavillons der ehemaligen Frauenklinik, in denen jetzt die private Musikschule „Amadeus International School“ residiert, sollen morgen, Mittwoch versteigert werden.

Doch der Termin könnte kurzfristig abgesagt werden – wieder einmal. Denn wie der KURIER erfahren hat, könnten die Pavillons noch vor der Versteigerung den Besitzer wechseln.