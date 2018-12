Semmelweis-Areal: Kommen Pavillons doch nicht unter den Hammer?

Diese Woche könnte nun einen Wendepunkt in der verfahrenen Situation markieren. Denn Lengersdorff und Goh besiegelten am Montag eine Einigung, die die Mietzahlungen wieder in Gang setzt. Teil der Abmachung sind auch neue Sicherheiten für Lengersdorff und eine Neuordnung des Firmenkonstrukts.

Lengersdorff übernimmt die Eigentümergesellschaft zur Gänze, während Goh mit einem Amerikaner und einem Banker aus Singapur die Schule betreibt.

Verhandlungen vor Weihnachten

„Es würde mich sehr wundern, wenn ich mich jetzt nicht mit der Koch-Stiftung einigen könnte“, sagt Lengersdorff im KURIER-Gespräch. Er wolle noch vor Weihnachten Verhandlungen starten, um die Versteigerung abzuwenden.

Ist also bald wieder alles in Ordnung? Udo Guggenbichler, FP-Gemeinderat und Kritiker des Pavillon-Verkaufs, will das so lange nicht glauben, bis der Termin tatsächlich abgeblasen ist: „Für mich steht noch immer Spekulation im Raum.“