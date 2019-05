Semmelweis-Areal: Elite-Musikschule kommt wieder unter den Hammer

Kritiker des Immobiliendeals rund um drei Klinik-Pavillons auf dem Gelände der Semmelweis-Frauenklinik in Wien-Währing könnten im Jänner zu früh aufgeatmet haben. Damals wurde die Zwangsversteigerung der Gebäude, in denen die Amadeus International School - eine private Elite-Musikschule - residiert, in letzten Moment abgesagt - der KURIER berichtete.

Doch nun wurde erneut ein Versteigerungstermin angesetzt: Am 26. Juni sollen Pavillon 1 und 2 sowie das Haus 3 unter den Hammer kommen.

Die drohende Versteigerung hatte zuletzt Aufregung ausgelöst, weil die Stadt dadurch ihr Vorkaufsrecht an den historischen Gebäuden verloren hätte. Das hatte erneut Vorwürfe über Immobilienspekulation angeheizt.