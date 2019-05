Das erste Spital übersiedelt ins Krankenhaus Nord

So ruhig hatte es Gerhard Höcht im Spital noch nie. Der 60-Jährige hat eine Woche auf der 2. Chirurgischen Station im Krankenhaus Floridsdorf hinter sich. „Wegen einer Gallen-OP“ sagt er.

Seit Samstag gehört ihm das Fünfbett-Zimmer im zweiten Stock mit Blick auf den Hof allein. Doch dieser Luxus ist bald vorbei: Neben Höcht auf dem Bett steht seine fertig gepackte Reisetasche.

Der Donaustädter ist einer der letzten Patienten, der in dem kleinen Spital in der in der Hinaysgasse behandelt wurde. Am Montag schloss es nach rund 80 Jahren seine Pforten. „Die Schwestern hatten viel Zeit für mich“, sagt Höcht über die finalen Betriebstage. "Es war so, als würde das Haus ausatmen und in sich zusammensacken."