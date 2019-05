Krankenhaus Nord: So läuft die Generalprobe für den Echtbetrieb

Per Rohrpost schickt sie die drei Proben ins Labor. Hier übernehmen die Maschinen den Großteil der Arbeit: Ein Gerät nimmt die Röhrchen aus dem Transportbehälter und setzt sie in die Laborstraße. Für Herrn Paul sind ein Blutbild, Gerinnungswerte und chemische Analysen angefordert – das nimmt weniger als eine Stunde in Anspruch.

Automatisches Labor

Zwischen 3.000 und 5.000 Proben wird das Labor täglich untersuchen, sobald das Krankenhaus Nord in Vollbetrieb ist. Im September soll es so weit sein. Mehr als 860 Pflegekräfte und 400 Ärzte arbeiten dann in dem Spital. Sie werden pro Jahr 46.000 stationäre Aufnahmen abwickeln.