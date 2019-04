KH Nord: Eine Kostenexplosion, die laut Rot-Grün gar keine war

Die U-Kommission zum Krankenhaus Nord ist fast zu Ende. Jetzt beginnt das Ringen um die Deutungshoheit über deren Ergebnisse. Die rot-grüne Koalition ist nun vorgeprescht und hat am Dienstag ihren Bericht präsentiert.

Darin gehen die Regierungsparteien erwartungsgemäß nicht allzu streng mit der Skandalbaustelle in Floridsdorf um, die statt 2016 erst dieses Jahr mit dem medizinischen Vollbetrieb abgeschlossen sein wird. Bemerkenswert ist vor allem das Kapitel zur Kostenüberschreitung: Die Kosten sind bekanntlich seit 2008 von 835 Millionen Euro auf 1,34 Milliarden Euro geklettert.

Doch berücksichtige man die inflationsbedingten Preissteigerungen und den branchenüblichen Risikozuschlag von 15 bis 30 Prozent liege man – zurückgerechnet auf den ursprünglichen Fertigstellungstermin 2016 – bei einem Kostenkorridor zwischen 1,125 und 1,271 Milliarden Euro.

„Daraus errechnet sich eine Kostenüberschreitung zwischen 69,54 und 216,24 Millionen Euro“, heißt es in dem Bericht wörtlich. Somit sei keine Rede von den von der Opposition behaupteten 500 Millionen Euro Mehrkosten. Künftig will man bei Großprojekten Inflation und Risikozuschlag von Anfang an bei der Kostenprognose ausweisen.