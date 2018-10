Krankenhaus Nord: Detaillierter Übersiedlungsplan steht

Technik und Möbel bleiben - nur Personal übersiedelt

Die Vorbereitung für den Hochbetrieb für geschätzte 46.000 stationäre PatientenInnen und etwas 25.000 erwartete Ambulanzbesuche jährlich "laufen auf Hochtouren", hieß es heute.

Damit die Übersiedlung in den einzelnen Krankenhäusern reibungslos verläuft, übersiedeln keine Patienten - mit Ausnahme von gehfähigen Psychatriepatienten - und möglichst keine Medizintechnik, auch keine EDV und Möbel. Im Krankenhaus Nord wird es eine Grundaustattung mit nötigem Material sowie Medizintechnik auf auf dem neuesten Stand und einheitliche Möblierung geben. Übersiedeln wird also ausschließlich das Personal.

Eingriffe und Geburten in anderen KAV-Spitälern

In den Tagen vor der Übersiedlung wird der Betrieb sukzessive heruntergefahren und die Akutversorgung in dieser Zeit durch andere Abteilungen übernommen. Geplante Eingriffe und Geburten werden für den Zeitraum der Übersiedlung bereits vorab in anderen KAV-Spitälern geplant.

Testbetrieb am April 2019

Im April 2019 soll dann die klinische Betriebssimulation beginnen. Teams über den Echtbetrieb mit Probepatienten, zum Beispiel mit SchülerInnen aus dem Wiener Krankenpflegeschulen.