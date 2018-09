Die Wiener Immobilien-Skandale

Eines haben gleich mehrere Immobilien-Deals in Wien gemeinsam: Die öffentliche Hand verzichtete beim Verkauf der Liegenschaften auf Bieterverfahren, schöpfte Erlöspotenziale nicht aus und ging bei der Veräußerung nicht nachvollziehbar vor – wie der Rechnungshof laufend dokumentierte. Einige Fälle beschäftigen inzwischen auch die Staatsanwälte, von der Opposition hagelt es deswegen regelmäßig Kritik. Die Stadt fördere sozialen Wohnbau, indem sie Liegenschaften zu günstigen Konditionen zur Verfügung stelle, sagt Michael Ludwig, Ex-Wohnbaustadtrat und nunmehriger Wiener Bürgermeister ( SPÖ) dann.

Der KURIER erklärt im Vorfeld eines Sondergemeinderats, mit dem die ÖVP am Mittwoch „Licht ins dunkle Kapitel der SPÖ-Immo-Deals“ bringen will, die umstrittensten Projekte.

Krieau: Neuer Stadteil statt Trabrennbahn?

Aktuell wieder in den Schlagzeilen ist der Verkauf von Flächen bei und rund um die Trabrennbahn in der Krieau. 2004 verkaufte die Stadt an die Sportanlage grenzende Grundstücke an die IC Development. Der private Immo-Entwickler baut dort derzeit den neuen Stadtteil „Viertel Zwei“. Bereits vor einigen Jahren war Kritik laut geworden, dass das Areal zu günstig verkauft worden sei. Ende Juni wurde bekannt, dass IC Development von der vertraglich fixierten Option gebrauch gemacht hat, auch die Trabrennbahn selbst zu kaufen.

Laut Beantwortung einer aktuellen Anfrage der Neos an das Wohnbauressort könne die Höhe des Kaufpreises „erst nach Fertigstellung der Bauwerke berechnet werden“. Der Vertrag sei auf Basis eines Sachverständigen-Gutachtens zustande gekommen. Der Wiener Trabrennverein (WTV) hat weiterhin einen aufrechten Nutzungsvertrag, die pinke Gemeinderätin Bettina Emmerling fürchtet trotzdem um seinen Bestand: „Die Beteuerungen, dass die Zukunft des Trabrennvereins gesichert sei, sind angesichts der intransparenten Vorgänge einfach unglaubwürdig.“