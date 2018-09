Traber suchen Ausweichquartier für Krieau

Wird der Wiener Trabrennverein aus der Krieau verschwinden?

Diese Befürchtungen kam Ende Juni erstmals auf, als bekannt wurde, dass die Stadt Wien auch das Areal der Trabrennbahn selbst an die IC Development verkauft hatte. Der Immobilienentwickler bebaut derzeit schon das Areal – „Viertel Zwei“ – rund um die Trabrennbahn. Die Beweggründe des Verkaufs wird die Stadtregierung am Mittwoch in einem Sondergemeinderat argumentieren müssen. Auch ein ehemaliger Trabrennfahrer übt an dem Verkauf Kritik.

Zur Zukunft des Wiener Trabrennvereins (WTV) heißt es von Sabine Müller, Geschäftsführerin der IC Development GmbH jedenfalls: „Der WTV hat einen unbefristeten Nutzungsvertrag. Sollte sich, wann auch immer, eine andere Sachlage ergeben, bereiten wir uns als professioneller Stadtteilentwickler natürlich auf verschiedene Szenarien vor.“

Dieser Fall könnte eher früher als später eintreten. Denn Peter Truzla, Präsident des Wiener Trabrennvereins, der heuer 26 Renntage abhält, bestätigt dem KURIER, dass es „Überlegungen gibt, abzusiedeln“. Einfach werde das zwar nicht. Denn die Ersatzfläche muss sich innerhalb des Stadtgebiets befinden und laut Truzla mindestens 15 Hektar groß sein. Aber, sagt er: „Es gibt mehrere Standorte, die wir uns mit der Stadt und der IC Development derzeit anschauen.“

Ein Sprecher der zuständigen MA 52 (Sportamt) weiß Freitagnachmittag von diesen Plänen jedoch nichts.

Truzla fährt fort, dass die Stallungen, die der neue Grundeigentümer hinter der Tribüne 1 errichten möchte, jedenfalls solange nicht gebaut werden, bis klar ist, ob der WTV in der Krieau bleibt. „Das wäre ja unsinnig, wenn wir die neu bauen lassen und dann siedeln wir ein Jahr später ab.“

Bis Jahresende soll die Entscheidung getroffen sein.