Krankenhaus Nord: „Im Nachhinein ist man klüger“

Einmal mehr versuchte die FPÖ, eine Siemens-Connection rund um Ederer und Ex-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely aufzuzeigen. Zumal ja Wehsely nach ihrem Ausscheiden aus der Politik 2017 in den Konzern wechselte. Ederer wies dies scharf zurück: „Ich halte es für demokratiepolitisch bedenklich, dass in diesem Land ein Klima herrscht, dass ein Politiker nach dem Ausscheiden aus der Politik am besten am Schwedenplatz betteln geht und alles andere geht nicht.“

Auch die FPÖ-Frage, ob Siemens etwas mit der Bestellung des Deutschen Udo Janßen ins KAV-Management 2013 zu tun hatte, verneinte sie – ließ aber aufhorchen: „Ich wäre sehr vorsichtig, in öffentlichen Strukturen deutsche Manager einzusetzen. Wien ist ein eigenes Biotop, da tun Sie sich als Deutscher relativ schwer, sich zurechtzufinden“, sagte Ederer und verwies auch auf das Beispiel des glücklosen ÖBB-Managers Rüdiger vorm Walde.

Als frühere Gesundheits- und Finanzstadträtin war Renate Brauner doppelt mit dem KH Nord beschäftigt. Sie verteidigte die Ausschreibungsmodalitäten, wonach die Interessenten für den Spitalsbau auch das Grundstück bereitstellen mussten. In den Augen der Neos schränkte dies den Wettbewerb ein. Brauner begründete diesen Schritt mit der Sorge vor steigenden Grundstückspreisen, sollte die Stadt selbst als Interessent in Erscheinung treten.

Für Verwunderung sorgte Brauners Aussage, das KH Nord sei nie zwischen ihr und Bürgermeister Michael Häupl thematisiert worden – trotz der Kostenexplosion und der enormen Verzögerungen.