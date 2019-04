Krankenhaus Nord: Ein Problemspital als Publikumsmagnet

Dicht an Ludwigs Seite eine ehemalige Regierungskollegin, mit der an diesem Tag vielleicht nicht alle gerechnet haben: Sonja Wehsely, von 2007 bis 2017 SPÖ-Gesundheitsstadträtin – in einer Zeit also, in der das Projekt aus dem Ruder lief. Am Freitag musste sie noch vor der U-Kommission aussagen, die Opposition sieht sie als politische Hauptverantwortliche für den Bauskandal (siehe auch Bericht unten). Es sei unmöglich, einen einzelnen Verantwortlichen für die Probleme festzumachen, sagt sie. „Und außerdem, welches Projekt dieser Größenordnung geht gänzlich ohne Probleme vonstatten?“