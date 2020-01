Warum der Streit um das neue Gersthofer Platzl eskalierte

In wenigen Tagen entscheidet sich, ob am Gersthofer Platzl alles so bleibt, wie es ist. Oder ob sich der Bereich in ein „ Bezirkszentrum für Währing“ mausert. Ein solches schwebt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek vor. Wie es konkret aussehen soll, zeigt eine Visualisierung, die die Grün-Politikerin nun vorgelegt hat.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Nächste Woche berät der Finanzausschuss des Bezirks, ob er das Budget für den geplanten Umbau freigibt. Gut – und das gibt selbst Nossek zu – sieht es nicht aus. Der KURIER beantwortet die vier wichtigsten Fragen zu dem Projekt.