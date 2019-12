Kein Geld: Umbau des Gersthofer Platzls verzögert sich erneut

Die Autos sind zu schnell unterwegs. Wer von einem Öffi auf ein anderes umsteigt oder seine Einkäufe erledigen will, hat zu wenig Platz. Und die Querungen sind lang und unsicher. – So, mit drastischen Bildern, beschreibt die grüne Bezirksvorsteherin Silvia Nossek die Situation am Gersthofer Platzl.

Deshalb soll der Verkehrsknotenpunkt zwischen der Währinger Straße und der Gentzgasse umgestaltet werden.

Diskutiert wird darüber schon lange, die Pläne liegen auf dem Tisch. (Der KURIER hat berichtet.) Und dennoch droht das Projekt zur unendlichen Geschichte zu werden.

In der Bezirksvertretungssitzung gestern, Donnerstag, haben ÖVP, SPÖ und FPÖ dem grünen Prestigeprojekt erneut eine Abfuhr erteilt. (Nur die Neos sind dafür.)

Dass sich die Haltung von Türkis, Rot und Blau bis zum entscheidenden Finanzausschuss am 15. Jänner ändert, ist nicht zu erwarten.

Finanzierungszusage verfällt

Das Problem: Wenn es im Ausschuss im Jänner keine Freigabe für das benötigte Budget gibt, kann 2020 gar nicht mehr gebaut werden.

Damit wäre nicht zuletzt eine bestehende Finanzierungszusage der Stadt hinfällig, sagt Nossek im Gespräch mit dem KURIER.

Der Umbau kostet 700.000 Euro, die Stadt würde 60 Prozent davon tragen.