Personalmangel: Kinderstation im Krankenhaus Nord schließt vorübergehend

Derweil versucht der KAV mit der Ärztekammer, dem generellen Ärztemangel entgegenzutreten. Mit dem heurigen Jahr werden beim städtischen Spitalsbetreiber 250 zusätzliche Stellen für Fachärzte und Ärzte in Ausbildung geschaffen, wie kurz vor Weihnachten bekannt gegeben wurde. Damit will man der Pensionierungswelle entgegentreten, die in den kommenden Jahren auch auf den KAV zurollen wird.