Retter der Mütter: Warum Ignaz Semmelweis verkannt wurde

Zur Spitalshygiene: Da gibt es auch heute noch viel zu tun.

Dass es immer noch etwas zu tun gibt, zeigt Didier Pittet von der Uni-Klinik in Genf, er ist der Topexperte der WHO für Spitalshygiene. Berühmt wurde er als er im Jahr 2000 eine Arbeit publiziert hat, in der er zeigte, wie viele Infektionen es im viertgrößten Spital, in einem der reichsten Länder Europas noch gibt. Er stellte fest, dass man sich die Hände in einem Spital mit 70-prozentigem Alkohol desinfizieren müsse.

Und dann?

Heute ist das die WHO Standardmethode, Pittet hat mit dem Spitalsmanagement eine Kampagne eingeführt, und motiviert, sich vor und nach jedem Patientenkontakt die Hände zu desinfizieren. Er hat danach wieder gemessen und stellte fest, dass die Infektionsrate halbiert werden konnte. Pittet ist einer der würdigsten Nachfolger von Ignaz Semmelweis, in einer Zeit, in der wir immer noch ein Riesenproblem mit diesem Thema haben.

Der Unterschied zu heute?

Semmelweis musste „nur“ das Kindbettfieber bekämpfen. Aber wir haben heute durch den unbedenklichen Gebrauch von Antibiotika Keime und Bakterien gezüchtet, die resistent geworden sind. Viele Gesundheitsexperten halten diese Keime für eine der größten Bedrohungen der Menschheit, es ist ein Thema, das am vorletzten G-7 Gipfel diskutiert wurde. Das heißt etwas. Es gibt Studien, die besagen, dass in Europa zirka 150.000 Menschen pro Jahr direkt und indirekt an diesen Spitalskeimen versterben und der Großteil dieser Infektionen ist durch die Hand übertragen worden. Das überschreitet sogar die Zahl an Verkehrstoten.

Ihre Botschaft?

Handhygiene! Im Spital ist es wichtig, sich die Hände mit Alkohol zu desinfizieren. Spender hängen in jedem Spital an der Wand. Wie bei Semmelweis geht es um die Vermeidung hochgefährlicher Infektionen.