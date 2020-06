Semmelweis-Areal: Zweites Steinhof wird verhindert

Aufregung herrscht unter den Anrainern der Semmelweis-Frauenklinik in Wien-Währing, seit bekannt ist, dass die traditionsreiche Geburtsklinik geschlossen und in das neue Krankenhaus Nord übersiedelt werden soll. Befürchtet wird, dass das prächtige Grünareal samt denkmalgeschützter Gebäude an den Bestbieter verkauft und in der Folge gewinnbringend verbaut werden soll.

Schon vor zwei Jahren hat man im Rathaus dazu die Weichen gestellt, als man bei einer routinemäßigen Erneuerung der Widmungen in ganz Wien für das Semmelweis-Areal einen Vorgriff auf die Zukunft gemacht und den künftigen Eigentümern ein paar Zuckerln beschert hat. So etwa die Streichung der Widmung „öffentliche Zwecke“, die nun eine dichtere und lukrativere Verbauung ermöglicht.

Nutznießer des Verkaufes wären jedenfalls der durch Spitalsneubauten finanziell ausgehungerte Spitalserhalter KAV und die Stadt selbst: MA 11 und MA 69, die das Charlotte-Bühler-Heim – zuletzt als Pass- und Fundamt genutzt – samt Parkareal besitzen. Geplant war, so wie einst mit Glanzing und dem Otto-Wagner-Spital am Steinhof, durch den Verkauf möglichst viel Geld zu machen. Mit der Verwertung des Semmelweis-Areals in prächtiger Grünlage wurde die Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft ( WSE) beauftragt.