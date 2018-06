Im Spital: Wie Experten täglich gegen gefährliche Keime kämpfen

Die Semmelweis-Klinik ist bald Geschichte

Eine wechselvolle Geschichte hat das Wiener Spital, das nach dem „Retter der Mütter“ benannt wurde: Die Semmelweis-Frauenklinik wurde 1943 im ehemaligen Findelhaus der nö. Landesregierung in Währing eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten erwarb sie sich den Ruf als renommierte Geburtsklinik. Derzeit werden dort rund 5500 Frauen pro Jahr stationär behandelt. Bald wird sie aber Geschichte sein: Im Zuge des neuen Spitalskonzepts wird die Klinik voraussichtlich 2019 in das neue Krankenhaus Nord in Floridsdorf übersiedelt. Das hätte schon 2016 passieren sollen, scheiterte aber an den enormen Verzögerungen auf der Skandal-Baustelle.

Bereits 2012 wurden drei Pavillons der Semmelweis-Klinik an einen privaten Investor verkauft, hier ist mittlerweile die private Amadeus-Musikschule untergebracht. Der Immobilien-Deal sorgte für heftige Kontroversen, die bis heute andauern. Der Investor hatte die Pavillons um 14,2 Millionen Euro von der Stadt Wien erworben – weit unter dem tatsächlichen Wert, wie sich später herausstellte. Im Zuge des Verkaufs ist zudem der Verdacht auf Geldwäsche erhoben worden. Auch eine weitere Liegenschaft wurde viel zu günstig verkauft. Was mit den Pavillons aus der Zeit der Jahrhundertwende passiert, in denen derzeit noch die Frauenklinik untergebracht ist, soll sich dem Vernehmen nach demnächst entscheiden.