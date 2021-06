Nur 29 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag gab es in Österreich 29 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche (58) ist das ein Minus von 29 Fällen. Zuletzt gab es so wenige Neuinfektionen am 25. Juni, also vor etwas mehr als einem Jahr. Damals wurden 28 neue Infektionen gemeldet.

Zudem gibt es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Aufgrund einer Datenbereinigung bei den Todesfällen in Wien ist die Zahl der bisher Verstorbenen um einen Fall auf 10.700 gesunken.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 71.319 neue PCR-Tests gemacht, dementsprechend gibt es eine Positivrate von 0,04 Prozent.

Die 7-Tage-Inzindenz sinkt zudem auf 7,02.