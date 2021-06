In diesen Bezirken gab es seit einer Woche keine Neuinfektionen

Keine Neuinfektion seit sieben Tagen

Die Corona-Situation in Österreich schaut derzeit ganz gut aus: Von gestern auf heute wurden 63 neue Fälle registriert. Somit sank der Sieben-Tagesschnitt auf 93 Neuinfektionen täglich.

Am Montag gab es somit in Österreich noch 2.078 aktive Fälle - um 59 weniger als am Sonntag. Vor einem Monat - am 28. Mai - waren es mit 6.306 aktiv Infizierten noch mehr als dreimal so viele. Auch die Zahl der Neuinfektionen war damals noch viel höher - 541 Fälle wurden vor einem Monat innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nun österreichweit 7,3 Fälle je 100.000 Einwohner. In 19 Bezirken wurde in den letzten sieben Tagen keine einzige Neuinfektion gemeldet, die Inzidenz liegt dementsprechend bei Null.

Reutte (T)

Schwaz (T)

Murau (St)

Voitsberg (St)

Zell am See (S)

Villach Stadt (K)

Villach Land (K)

Hermagor (K)

Feldkirchen (K)

Steyr (OÖ)

Kirchdorf (OÖ)

Steyr-Land (OÖ)

Krems (NÖ)

Hollabrunn (NÖ)

Horn (NÖ)

Lilienfeld (NÖ)

Mistelbach (NÖ)

Zwettl (NÖ)

Rust (B)

Hier gibt es die Daten für alle Bezirke: