Nachrichtenüberblick - Die Themen des Tages

Platter zu Grenzöffnung: "Muss nicht für ganz Italien gelten" Tiroler Landeshauptmann erwartet Öffnung der Grenze zu Südtirol "spätestens am 15. Juni" ( mehr dazu ).

Grenzöffnung: Die Lage in Österreichs Nachbarstaaten Deutschland und Italien mit den meisten Neuinfektionen. Alle anderen Nachbarländer verbuchen geringere Zuwachsraten als Österreich ( mehr dazu ).

Brasilien: Höchste Todeszahl innerhalb eines Tages Mehr als 1.200 Tote in Brasilien innerhalb 24 Stunden ( HIER in unserem Live-Ticker ).

US-Proteste: Wie rassistisch ist Donald Trump ? Nach der Tötung eines Schwarzen und Protesten hellt ein Blick in die Vergangenheit auf, wie der US-Präsident über Minderheiten denkt ( mehr dazu ).

Proteste in USA gehen weiter: Gouverneure gegen Trumps Militärplan Weiter Unruhen nach dem Tod von George Floyd - von New York über Houston bis LA. Trump droht mit dem Einsatz der Armee ( mehr dazu ).

Suche nach dem Meister der Geister: Rapid will ins Titelrennen

Können sich die Wiener ausgerechnet in Salzburg als Meisterkandidat präsentieren? Vor dem Hit wird es in Graz und Pasching emotional (mehr dazu).