US-Proteste: Gouverneure stemmen sich gegen Trumps Militärpläne

Immer wieder schlagen die Proteste aber in Gewalt um, es kommt zu Plünderungen und Zerstörungen. In Cicero, einem Vorort Chicagos, starben Montagabend zwei Menschen. In St. Louis wurden vier Beamte von Schüssen getroffen, auch in Las Vegas sollen Polizisten angeschossen worden sein.

In mehreren Bundesstaaten wurde der Notstand verhängt und die jeweilige Nationalgarde (freiwillige Milizsoldaten) einberufen. In mehr als 40 Städten gibt es nächtliche Ausgangssperren.