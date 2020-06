Dem österreichischen Fußball schlägt die Geisterstunde

Für manche Teams bedeuten die Geisterspiele gar keine so große Umstellung. Bei WSG Tirol etwa konnte man zuletzt schon die Zuschauer per Handschlag begrüßen, nachdem die Aufstiegseuphorie rasch verflogen war. „Wir haben das Stadion leergespielt“, sagte Silberberger im Herbst. Der Tiroler Coach glaubt, dass in der Qualifikationsrunde vor allem Klubs wie Austria oder Altach unter den leeren Rängen leiden. „Die haben gewöhnlich Zuschauer. Spiele bei uns, in Mattersburg oder in St. Pölten waren im Normalmodus schon Tristesse.“