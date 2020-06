Warum Rapid die Ferne liebt und Tirol gleichauf mit Salzburg ist

... Rapid zwar die meisten Zuschauer in Hütteldorf hat, aber auswärts öfter jubeln darf? Im gesamten Grunddurchgang passierte in der Fremde nur eine Niederlage – durch das 2:3 in Salzburg in der Nachspielzeit. In zehn Partien gab es zumindest zwei Rapid-Treffer (und dazu ein 1:0 in Graz). Diese 24 Punkte aus elf Spielen erinnern an die Topwerte aus den 80er-Jahren, als Rapid noch regelmäßig Meister wurde.

... es am Dienstag zu einem Trainer-Debüt für St. Pölten kommen wird? Robert Ibertsberger ist zwar bereits seit mehr als elf Wochen SKN-Coach, aber der Nachfolger von Alexander Schmidt wurde genau vor dem Ausbruch der Corona-Krise bestellt.

... Hartberg die effizienteste Mannschaft der Bundesliga ist? Das International Centre for Sports Studies erstellte im Winter eine Effizienztabelle – anhand der Daten von instatsport. Ballbesitz sowie Anzahl und Distanz der Schüsse flossen ein. Ergebnis: Hartberg machte bis zur Winterpause 0,56 Punkte pro Spiel „zu viel“. In den vier Frühjahrspartien war das Visier bei Dario Tadic und seinen Kollegen nicht mehr so gut eingestellt, für die Meistergruppe hat es aber noch gereicht.