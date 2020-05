Fanforscher: „Der Fußball ist entzaubert“

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft wagen: Wie wird die Fußball-Landschaft in fünf Jahren aussehen?

Die Corona-Krise hat den Fußball ganz hart getroffen. Und zwar an einer Stelle, die dann auch die Chefetagen merken. Nämlich in der Finanzkraft des Ganzen. Man merkt jetzt sehr schmerzhaft, es ist nicht einfach so gegeben, dass die Geldflüsse immer weiter steigen. Sondern puff – und auf einmal wird das Ganze gekappt. Idealerweise führt das jetzt zum Diskurs aller Beteiligten. Ich bin zuversichtlich, dass der Fußball in fünf Jahren besser dasteht, als er jemals dastand.

Was macht Sie so sicher?

Aber nicht etwa hinsichtlich der Gelder, die da gezahlt werden oder in Form von Umsatzzahlen. Daran darf man den Fußball nicht bemessen. Sondern es wird eine völlig neue Währung in der Beurteilung des Fußballs Einzug halten. Die wirkliche Wertigkeit heißt Bedeutungsanstieg in der Gesellschaft. Das wäre die zentrale Währung.