Corona-Krise im Spitzensport: "Amateurhafte Denker sind am Werk"

Hilft dieses Verhalten dem Spitzensport in der gesellschaftlichen Wahrnehmung?

Ich glaube schon. Es gibt berechtigte Kritik an den extrem hohen Gagen im Profifußball. Ich habe die Hoffnung, dass sich die Gehaltsschere ein wenig schließen lässt. Die Krise und die Schicksale, die sie erzeugt, machen einen Großteil der Menschen sehr bescheiden. Für junge Leute ist Gesundheit nichts, wofür man groß dankbar sein muss, sie ist einfach gegeben. Das ändert sich gerade. Einigen könnte das nun erstmals richtig bewusst werden. Und sobald man das eigene Leben und seine Umwelt reflektierter betrachtet, verliert der Sport diese exorbitante und übertriebene Wichtigkeit, die er bekommen hat.

Wie wird sich das bemerkbar machen?

Attraktivität, also Äußerlichkeit, hat in der Gesellschaft bei der Bewertung von Menschen eine zentrale Rolle eingenommen. Andere Bereiche wurden stark in den Hintergrund gerückt. Nun sieht man, etwa am Beispiel des deutschen Virologen Christian Drosten, wie großartig es ist, dass es so intelligente Menschen in einem Land gibt, die sich noch dazu so ausdrücken können, dass es jeder versteht. Es werden intellektuelle Werte vermittelt, bei denen der Sport – und andere gesellschaftliche Bereiche ebenfalls – nicht mithalten können. Ich glaube, dass vieles davon auch nach der Krise in unserem Bewusstsein noch eine Rolle spielen wird.

Diese Meinung wird in der Sportwelt womöglich nicht überall gut ankommen …

Mag sein. In einer Fernsehdiskussion hat Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auch gleich gemeint, ich, der Philosoph, hätte ein Problem mit dem Fußball. Er kannte leider meine Biografie nicht. Zum anderen hatte er damals vor drei Wochen noch nicht verstanden, dass diese heraufziehende Krise seinen Fußball massiv bedroht und Teile zerstören kann. Im deutschen Fußball ist das Problem lange nicht erkannt worden. Die aktuelle Situationen hat ganz klar etwas aufgezeigt.

Was denn?

Dass an der Führungsspitze des Weltsports zu einem großen Teil amateurhafte Denker am Werk sind. Sport ist ein in sich geschlossener Kosmos. Der Austausch mit anderen Gesellschaftsbereichen ist kaum gegeben. Selbst das Wechselspiel mit der Ökonomie ist überschaubar. In England hilft man sich damit, indem sich Klubs von Oligarchen, Milliardären und autoritären Staaten durchfüttern lassen. Ein vernünftiges ökonomisches Konzept sieht freilich anders aus.