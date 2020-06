Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft, kühl: In weiten Teilen Österreichs wolkig. Im Süden und Südwesten regnet es immer wieder - in Kärnten intensiv. Im Osten und Norden des Landes bleibt es größtenteils trocken, ab und an kann sich die Sonne zeigen. Im Osten lebhafter Wind, sonst eher schwach bis mäßig. Tageshöchsttemperaturen 11 bis 22 Grad.