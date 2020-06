Heute vor 30 Jahren: Als Kamerun den Weltmeister blamierte

Im Viertelfinale gegen England kam dann für Kamerun das Aus, obwohl die Mannschaft bereits 2:1 in Führung gelegen war. Der Titel "Sieger der Herzen" war dem Team da allerdings bereits gewiss.

Roger Milla wurde in diesem Jahr zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt und trat vier Jahre später bei der WM in den USA noch einmal in Erscheinung. Kamerun schied zwar in der Vorrunde aus, aber der eingewechselte Milla schoss am 28. Juni im Spiel gegen ein Tor und ist somit ältester Torschütze bei einer WM-Endrunde.