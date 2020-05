Heute vor 20 Jahren: Der FC Tirol feiert den letzten Titel am alten Tivoli

Dabei hatten die Teamkollegen durchaus ihre Zweifel, ob der Pole tatsächlich die erhoffte Verstärkung sein könne, wie Michael Baur heute zugibt. "In der Vorbereitung war er absolut nicht der Knipser und hat überhaupt keine Tore erzielt. Wir haben damals in der Mannschaft schon gedacht: ,Ja leck mich am Arsch, ist er der Richtige für uns?'"

Meistermacher Jara

Der Auftakterfolg war in den Augen von Michael Baur ein Schlüsselerlebnis und genau das Zeichen an die Konkurrenz, das die Mannschaft nach zahlreichen vermurksten Saisonen setzen wollte. Ein Jahr zuvor war der FC Tirol noch die große österreichische Lachnummer gewesen, als sie gegen Vorwärts Steyr eine 1:2-Niederlage kassierten. Die Oberösterreicher hatten damals 48 Partien in Folge nicht gewinnen können.

"Wir haben viel auf die Gosch’n gekriegt", erinnert sich Michael Baur. "Wir wollen da nicht mehr hinein, wir wollten nicht mehr in der Scheißgasse und im Niemandsland sein. Diese negativen Erlebnisse haben uns in gewisser Weise auch zusammengeschweißt."

Der Mastermind hinter den Meistertiteln war aber der Trainer. Kurt Jara war im Herbst 1998 auf den erfolglosen und überforderten Tschechen Frantisek Cipro gefolgt und unter dem Innsbrucker ging es steil bergauf. "Er war ein Trainer, der die Mannschaft immer in seine Entscheidungen miteinbezogen hat. Er hatte einen großen Anteil am Meistertitel", sagt Baur.