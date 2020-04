Heute vor fünf Jahren: Die Dopingbeichte des ÖFB-Teamkapitäns

Viele sagen, im Fußball würde Doping nichts bringen. Manche sind sogar der Meinung, dass es Doping im Fußball gar nicht geben würde. Tatsache ist, dass die Fußballer schon seit langem den Doppelpass mit verbotenen Mitteln gepflegt haben. "Jeder weiß, dass immer schon gedopt wurde, oder, sagen wir vielleicht besser: experimentiert", erzählt der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Werner Kriess.

Der gebürtige Kärntner wurde in den 1970er-Jahren mit Wacker Innsbruck fünf Mal Meister und gewann fünf Mal den Cup. Zudem spielte der Defensivmann 15 Mal für das Nationalteam und trug dort unter Teamchef Leopold Stastny auch die Kapitänsschleife.

Das Mittel der Zuhälter

Kriess machte die Erfahrung, dass damals viele Fußballer zu Dopingmitteln gegriffen haben. "Wobei man schon sagen muss: Was zu meiner Zeit Doping war, das ist aus heutiger Sicht ja lächerlich", berichtet der heute 72-Jährige.

Haben Sie selbst denn jemals etwas Verbotenes genommen?

Wir haben damals in Innsbruck vor allem Captagon-Tabletten verwendet. Es hat noch ein zweites Mittel gegeben, das die Zuhälter genommen haben, damit sie in der Nacht munter bleiben. Da fällt mir aber der Name nicht mehr ein. Es war jedenfalls nicht der große Hammer.

Welche Wirkung hatte denn Captagon?

Das hat aufgeputscht, du warst dann halt richtig überdreht und ewig munter, und hast die ganze Nacht nicht geschlafen. Andererseits: Wegen dem ganzen Adrenalin schläfst du als Fußballer nach Partien sowieso nie gut. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich etwas genützt hat.

Lieber zwei Glas Cognac

Haben Sie und Ihre Teamkollegen denn bewusst zu Dopingmitteln gegriffen?

Ja, das wurde schon ganz gezielt eingesetzt. Auch in der Hoffnung, dass wir auf dem Spielfeld aufmerksamer sind. Aber wir haben das nicht vor jedem Match genommen, sondern hauptsächlich vor Europacupspielen und vor den richtig schwierigen und entscheidenden Partien in der Liga. Es haben auch nicht alle etwas genommen, es gab Spieler, die haben vor dem Match lieber zwei Gläser Cognac getrunken.