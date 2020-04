Heute vor 119 Jahren: Österreichs erstes Fußball-Länderspiel

Vorgänger des ÖFB

Veranstaltet wurde diese Premiere von der erst ein Jahr zuvor gegründeten Österreichischen Fußball-Union, einem Vorgänger des heutigen ÖFB, deren Gründer, der Engländer M.D. Nicholson, auch erster Präsident dieses ersten offiziellen österreichischen Fußballverbandes war.

Das Urländerspiel gegen die Schweiz bestritt Österreich mit Spielern der großen Wiener Vereine First Vienna FC, Vienna Cricket and Football-Club und Wiener AC. Viele Spieler legten sich in der Frühzeit des österreichischen Fußballs Pseudonyme zu, trugen Perücken und klebten sich sogar falsche Bärte an, um nicht erkannt zu werden. Ein Grund dafür war, dass damals Schülern, auch wenn sie schon 17 oder 18 Jahre alt waren, das Fußballspielen in Vereinen verboten war. Das erste offizielle Länderspiel folgte am 12.Oktober 1902 gegen Ungarn (5:0).

Das "Ur"-Team

Die österreichische Mannschaft, bei denen sieben Akteure weiterhin dabei blieben, trat gegen die Schweiz in folgender Formation an:

Philipp Nauß (Wiener AC); Omlady (Emil Wachuda; Wiener AC), Mac John ( Max Johann Leuthe; Wiener AC); Karl Dettelmaier (Wiener AC), Teddy Shires ( Vienna Cricket & Football-Club), Blooncy ( Ignaz Blumenfeld, First Vienna FC); Paul Zander (First Vienna FC), Albert ( Franz Jureczek; First Vienna FC), Gustav Huber (Wiener AC), Jan ( Johann Studnicka, Wiener AC), Josef Taurer (Wiener AC).