Heute vor 127 Jahren: Der längste Boxkampf der Geschichte

Die meisten Zuschauer hatten den Olympic Club in New Orleans schon verlassen, die wenigen, die dageblieben waren, schlummerten selig in ihren Sesseln, als die zwei Boxer noch immer unbeholfen durch den Ring tapsten. Um 4:43 Uhr in der Früh hatte Ringrichter John Duffy endlich ein Erbarmen und brach den Kampf mit den Worten „No Contest“ ab, also ohne Wertung. Die beiden hatten sich umsonst geplagt, es gab keinen Sieger.

Zu diesem Zeitpunkt waren Andy Bowen und Jack Burke 110 Runden im Ring gestanden. Sieben Stunden und 19 Minuten – bis heute gilt das als der längste Boxkampf der Geschichte.

Andy Bowen und Jack Burke haben am 6.April 1893 Kämpferherz und Ausdauer bewiesen. Wie sieht’s eigentlich in anderen Sportarten aus?

Tennis: 70:68 im fünften Satz

John Isner ( USA) und Nicolas Mahut (FRA) lieferten sich 2010 in Wimbledon einen Schlagabtausch, der ihnen so schnell keiner mehr nachmachen wird. Drei Tage standen die beiden in ihrem Erstrundenmatch auf dem Platz, bis endlich der Sieger ermittelt war. Weil es im fünften und entscheidenden Satz kein Tiebreak gab, spielten Isner und Mahut einfach weiter und weiter und weiter.