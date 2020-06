„Die Kunstszene kennt mehr Solidarität, als man vermutet“

Zur Person

Thaddaeus Ropac, 1960 in Klagenfurt geboren, zählt zu den großen Playern am globalen Kunstmarkt. Seine Galerie unterhält fünf Standorte (zwei in Paris, zwei in Salzburg, einen in London), beswww.ropac.netchäftigt über 100 Mitarbeiter und vertritt mehr als 60 Künstler und Künstlerinnen. In seiner Galerie am Salzburger Mirabellplatz zeigt Ropac bis zum 18. Juli die Schau „So Long, Daddy“ mit neuen Werken des Malers Daniel Richter. Parallel bietet die Galerie über ihre Website ropac.net einen digitalen Rundgang an.