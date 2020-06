Perchtoldsdorf: ÖVP verpasst Absolute und hofft auf Montag

Der Grund dafür ist, dass in Niederösterreich die Vorzugsstimme vor der Partei zählt. Gibt man also einer Partei seine Stimme, verteilt aber seine Vorzugsstimme an einen Kandidaten oder eine Kandidatin einer anderen Partei, zählt die Stimme für jene Partei, der die Vorzugsstimme zugeordnet wird. Erst die zweite Auszählung am Montag werde das endgültige Ergebnis bringen, sagt Schuster.