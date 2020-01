Eine Stimme falsch ausgezählt: ÖVP gewinnt Absolute in Perchtoldsdorf zurück

Gestern, Montag, trat die Gemeindewahlbehörde in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) nochmal zusammen, um die Vorzugsstimmen auszuzählen. Dabei dürften einige Zuordnungsfehler aufgefallen sein, woraufhin das Wahlergebnis entsprechend abgeändert wurde. Nach der neuerlichen Stimmzählung wurde das Ergebnis nun korrigiert: ein Mandat verschiebt sich von den Grünen hin zur ÖVP. Damit gewinnt der ÖVP-Bürgermeister Martin Schuster die absolute Mehrheit in der Gemeinde zurück. Das bestätigten Schuster selbst und auch Gabriele Wladyka, Spitzenkandidatin der Perchtoldsdorfer Bürgerliste, auf Nachfrage des KURIER.

Grüne sind Favorit für Koalition

Einen Koaltionspartner wolle man sich dennoch suchen, kündigte Schuster an. Gespräche werde es mit allen Parteien geben. "Als Erstes werden wir uns an die Grünen wenden, da sie zweitstärkste Partei sind. Wir werden hier sehr ernsthafte Gespräche führen", sagte Schuster am Dienstagvormittag. Die Grünen seien aufgrund des Wahlergebnisses Favorit für eine Koaltion, sagt Schuster.