Älteste Kandidatin: Mit 101 Jahren bei der Gemeinderatswahl

„Damals, als ich die Bürgerliste gegründet habe, wurde die Hainburger Au besetzt. Ich erinner’ mich noch, das war ein großer Aufruhr. Das hat mich dazu angeregt, auch etwas zu unternehmen“, erinnert sich die 101-Jährige. Mit dem Ziel, sich vorwiegend bei Umweltthemen zu engagieren, zog Helga Kunerth mit ihrer Bürgerliste 1985 also erstmals in den Gemeinderat ein. 20 Jahre lang setzte sie sich von da an in der Lokalpolitik ein. „Vor allem mit der Bauordnung und der Rechtmäßigkeit von Bauvorhaben habe ich mich auseinandergesetzt. Nach wie vor sprechen mich Menschen mit ihren Anliegen an“, erzählt Kunerth.