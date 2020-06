Tote Krähen als Schutz für Mais aufgehängt

Manuela Aripek war wie so oft in der Gemeinde Arbesbach (Bezirk Zwettl) zum Wandern unterwegs, als sie etwas entdeckte. Sie kam an mehreren Feldern vorbei und sah dort einen toten Vogel nach dem anderen hängen: „Das geht doch nicht. Das ist wie in einem Horrorfilm.“

Martin Frühwirth, Bürgermeister von Arbesbach, versteht den Unmut von Aripek zwar, kann aber auch verstehen, wenn der Bauer seine Felder schützen muss. Biobauer Andreas Hammerl sagt ebenso, dass er ihr glaube, dass das nicht gut aussehe, „aber ich hatte schon gewaltige Schäden von der Krähe“. Er sehe keine andere Möglichkeit, den Silomais vor den Vögeln zu schützen, denn diese würden die unbehandelten Pflanzen einfach ausreißen und die Kerne essen. Daher holte er sich Krähen von einem Jäger: „Der schießt die, wenn er darf, haut sie in die Tiefkühltruhe und ich hole sie mir, wenn ich sie brauche.“

Dass Biobauern nichts anderes machen könnten, lässt Aripek nicht gelten. Für sie sei es keine Lösung, tote Vögel aufzuhängen: „Ich habe aber das Gefühl, dass das niemanden interessiert.“