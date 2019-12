3.000 Bauern droht Verlust ihres Bio-Status

„Ich setze daheim auf Wechselgrünland. Alle fünf Jahre werden bestimmte Flächen zu Äcker. Dabei muss ich exakt planen, damit ich meine 38 Kühe immer auf die Weide bringe“, erklärt Frühwirth. Andere Bio-Bauern blicken in eine unsichere Zukunft. „Weil manche ihren Hof mitten in der Ortschaft und ohne direkten Zugang zu ihren Flächen haben, können sie die Nutztiere nicht so leicht raustreiben“, erklärt Frühwirth.

Er wünscht sich als Lösungsansatz ein Punktesystem, das darstellen soll, ob Landwirte weiterhin biozertifiziert bleiben können. „Wer mit Plus- und Minuspunkten eine Grenze überschreitet, soll weiterhin Bio-Bauer sein dürfen“, sagt Frühwirth.

Hausverstand