Bio-Lebensmittel werden zur Massenware

Jan Niessen, Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg, sagt, was der typische Österreicher gerne hört. Dass Deutschland von Österreich viel lernen kann. Zumindest im Bio-Bereich. Ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche wird hierzulande biologisch bewirtschaftet, jeder fünfte Landwirt gehört zu den „Bios“.

„Da legst di’ nieder“, sagt Niessen bei einer Veranstaltung von Ja! Natürlich. Er verweist auf die Situation in Deutschland: „Wir haben weder bei der Anbaufläche noch bei der Anzahl der Bio-Betriebe unsere Ziele für 2020 erreicht, wir sind heute so weit wie Österreich im Jahr 2014.“ Also bei einem Bio-Flächenanteil von weniger als zehn Prozent. Und das, obwohl Deutschland nach den USA der größte Bio-Markt der Welt ist.