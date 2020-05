Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

KURIER Daily Podcast: Die sechs größten Corona-Verschwörungstheorien

Menschen tendieren dazu, in Krisensituationen nach einer einfachen Erklärung zu suchen. So auch bei Corona. Da entspinnen sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Besonders beliebt sind jene Thesen, wonach Microsoft-Gründer Bill Gates oder auch die chinesische Regierung hinter dem Coronavirus stecken. Aber auch 5G soll bei der Verbreitung eine Rolle spielen. Birgit Seiser hat die größten Verschwörungstheorien recherchiert und erklärt sie im Gespräch mit Richard Grasl. Wir haben uns auch das größte Datenleck in Österreichs Geschichte angesehen und haben Grußbotschaften von Wladimir Putin und Donald Trump. Hier geht's zum Podcast.