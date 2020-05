Sieger und Verlierer: Wer aus der Krise gestärkt hervorgehen wird

Beispiel Schweden: Das Land wählte einen weniger restriktiven Weg als Österreich, setzte mehr auf Eigenverantwortung als Verbote. Dennoch sei die Prognose mit sechs Prozent Minus schlechter als in Österreich (-5,2 Prozent laut Wifo).

In allen Ländern gehe die Wirtschaftsleistung um ungefähr sieben Prozentpunkte zurück: So sinke China nach 6 Prozent Plus im Vorjahr in die Stagnation, die USA fielen von +2,3 auf -5,2 Prozent zurück.

2. Flexibilität

Wenn einzelne Staaten besser abschneiden, dann jene, die flexibler und innovativer reagieren, sagt Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS). Traditionell eine amerikanische Stärke: Die USA seien deshalb aus der Finanzkrise rascher herausgekommen. Wie sich die Länder tatsächlich erholen, könne man aber erst in zwei bis drei Jahren beurteilen.

Sicher gefragt ist jetzt Innovationskraft: sei es in der Erforschung von Medikamenten und Impfstoffen oder wenn Anlagen rasch auf die Produktion von Schutzmasken und Beatmungsgeräten umgebaut werden sollen.