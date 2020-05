Nadal fürchtet Folgen der Corona-Krise: "Wir werden zu Heuchlern"

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat die Turniersaison wegen der Corona-Pandemie so gut wie abgeschrieben. "Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr wieder losgeht, aber ich glaube es nicht. 2020 sehe ich praktisch als verloren an", sagte der 33-Jährige bereits vor wenigen Tagen in einem Interview der Zeitung El País.

Nun meldete sich die aktuelle Nummer zwei der Welt auch in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung Die Welt zu Wort und sprach über die Corona-Krise und ihre Folgen. So kritisiert er etwa, dass er lange nicht trainieren durfte: "Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, dass es Menschen gibt, die sich an einem Ort treffen und dabei alle Vorschriften einhalten, und dass wir das nicht dürfen, obwohl wir sie ebenfalls respektieren könnten, sogar noch strenger. Hier wurden alle Sportarten auf ein und dieselbe Weise behandelt, was meiner Ansicht nach nicht richtig war."