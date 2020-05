Siegfried über seinen Partner Roy: "Er ist immer noch bei mir"

„Als ich in die Klinik gerufen wurde, war ich nicht darauf vorbereitet, von Roy Abschied zu nehmen. Aber als ich ihn dann sah, durch die Glasscheibe, da habe ich gespürt: Er möchte, dass es vorübergeht. Wir haben uns ein Leben lang ohne Worte verstanden. Also habe ich ihn in Gedanken gefragt: Roy, geht es dir gut? Da hat er mit dem Kopf genickt", so Siegfried weiter im Interview mit der deutschen Zeitung.