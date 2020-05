Rendi-Wagner denkt an Parteiausschluss für SPÖ-interne Kritiker

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner stellte am Sonntag in der ORF-Pressestunde Parteiausschlussverfahren für die internen Kritiker in Aussicht.

Letzte Woche waren SPÖ-intern Zweifel laut geworden, dass das Basisvotum, bei dem Rendi-Wagner überraschend viel Zuspruch bekommen hatte, manipuliert worden sein könnte. Diese Debatte hatte medial den Abstimmungserfolg Rendis sofort wieder zerstört, der Leiter der Wahlkommission, Harry Kopietz, rief deswegen nach einem "Psychiater" für bestimmte Leute in der SPÖ. Am Sonntag, in der Pressestunde, legte Rendi nach. Auf die Frage, ob es nach den Vorkommnissen der letzten Woche Konsequenzen geben müsse, sagte Rendi-Wagner: "Ja, da haben Sie recht. Das ist für uns alle wichtig, dass die (gemeint: die Kritiker, Anm.) nicht täglich unseren Alltag politisch bestimmen."

Auf die Nachfrage, ob es zum Parteiausschluss für Kritiker kommen werde, sagte sie: "Ich werde mich mit vielen Fragen befassen, auch dieser Frage weden wir uns stellen müssen. Denn diese Gruppe tut uns als Sozialdemokratie als Ganzes nicht gut."

"Wir wissen, wer sie sind"

Diese Gruppe würde "unter dem Deckmantel der Anonymität falsche Gerüchte streuen", man wisse aber in der SPÖ, um wen es sich handle. Dieselbe Gruppe habe vor einigen Monaten das falsche Gerücht gestreut, dass sie, Rendi-Wagner, vor dem Rücktritt stünde.



"Will Spitzenkandidatin werden"

Rendi-Wagner geht weiter in die Offensive: Sie strebe es "ganz klar an", bei der nächsten Nationalratswahl als Spitzenkandidatin für die SPÖ anzutreten. "Ja, das ist mein Ziel."

Zuvor findet kommendes Jahr ein regulärer Parteitag statt, auf dem sie wieder als SPÖ-Vorsitzende kandidieren werde.